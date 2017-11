Réagissez

Les villageois d’Agouni Bouffal (3000 habitants) dans la commune de Souk El Tenine, à 30 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, sont toujours en attente de la mise en service du réseau de gaz naturel.

Rappelons que les travaux de raccordement ont été lancés depuis de nombreuses années et ont été achevés depuis plus d’une année, mais la mise en service est repoussée aux calendes grecques. Un des habitants questionné à ce propos déplorera : «Il ne reste plus que la pose de détendeurs et de compteurs pour nous faire bénéficier de cette énergie, notamment en cette saison hivernale.»

Et de signaler : «Nous avons interpellé à plusieurs reprises la direction de l’énergie de la wilaya et l’ensemble des autorités, mais rien n’est fait. Nous les appelons à faire le nécessaire pour mettre en service le réseau et nous prémunir du froid et des tracas des bonbonnes de gaz butane.»

A signaler que dans la commune de Souk El Tenine, plusieurs autres villages, comme Sidi Ali Moussa, Aït Izid, Fekrane et le chef-lieu communal, ne disposent pas encore de gaz naturel.