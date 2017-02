Réagissez

Le chantier du lycée de Souamâa, dans la commune de Mekla, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, est à l’arrêt depuis près de 18 mois.

C’est ce que nous a déclaré le maire de cette collectivité, qui déplore l’arrêt du chantier et le départ de l’entreprise de réalisation. Le projet de lycée de Souamâa, d’une capacité de 800 élèves, dont 200 demi-pensionnaires, a démarré, au mois d’août 2013 et devait être livré dans un délai de 15 mois. Les 361 élèves du secondaire sont scolarisés à Mekla qu’ils rejoignent, chaque matin, grâce au transport scolaire mis à leur disposition par l’APC. Le lycée, qui devait ouvrir ses portes en septembre dernier, ne le sera sans doute pas avant la rentrée 2017/2018, voire bien plus tard, au vu de l’état d’avancement des travaux, qui sont estimés à environ 60%. Des interrogations fusent et qui ne sont pas sans inquiéter la population de Souamâa en général, et les parents d’élèves en particulier, qui supportent les frais de déplacement de leurs enfants vers Mekla, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu communal de Souamâa.

L’entreprise qui détient le marché, à l’instar de nombreuses autres entreprises, cumule des dettes qui se sont alourdies ces derniers mois, en raison de l’instabilité des pris des matériaux de construction. L’entrepreneur, qui n’arrivait plus à payer ses employés, a gelé le chantier et renvoyé les ouvriers. Par ailleurs, un autre chantier, celui du stade communal, d’une autorisation programme de 6 milliards de centimes, est également à l’arrêt. Inscrit en 2011 et lancé en 2012, le projet est aujourd’hui à l’abandon. Trois entreprises avaient été retenues pour la réalisation des gradins, des vestiaires, du terrain et de la pelouse.