Souamâa (Mekla) : Sortie ludique pour les handicapés

Thajmâat Bwadda, la mythique place du centre du village de Souamâa, dans la daïra de Mekla, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, a abrité, dimanche dernier, une sortie ludique et pédagogique pour plus de 150 enfants du centre psychopédagogique de Boukhalfa et du foyer des personnes âgées de la même localité.

Cette sortie a permis aux personnes âgées et surtout aux handicapés de «découvrir le monde», de se socialiser avec les autres et de mobiliser leurs capacités intellectuelles. «Nous avons choisi cette place de Tajmâat parce que c’est un lieu symbolique de gestion de la cité, inculquant les valeurs et l’esprit familial. Ces personnes, particulièrement fragiles, ne manifestaient pas de la joie quand on a été leur rendre visite dans les centres, alors on a décidé de les faire sortir pour leur permettre de se détendre au grand air», nous dira Mme Abdeslam. Cette journée a été l’occasion pour les locataires du centre psychopédagogique et du foyer pour personnes âgées de Boukhalfa de s’exprimer, de s’adonner aux différentes activités qui leur ont été proposées, entre autres le dessin, la peinture, le chant, le théâtre, la danse, etc., le tout pratiqué dans une ambiance particulièrement détendue et débordant de joie.

Pendant plus de trois heures les enfants, d’une part, et les personnes âgées, d’autre part, ont déclamé des chants et des «ichewiqen». Les enfants de l’association Assirem de Souamâa ont comblé l’assistance par leurs chants. Une vieille femme a présenté ses «ichewiqen» anciens en jouant du bendir.

Le directeur du foyer des personnes âgées et la directrice du centre psychopédagogique de Boukhalfa ont pris la parole pour remercier les organisateurs de cette journée pédagogique

et ludique.

Par ailleurs, tout autour de Tajmâat , étaient installés des stands pour les expositions, dont les plus en vue sont ceux dédiés au comité local du CRA de Souamâa et aux représentants du bureau d’Alger d’Amnesty International. Au terme des activités, des cadeaux ont été remis aux deux établissements de Boukhalfa.