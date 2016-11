Réagissez

Le projet de création d’une zone industrielle dans la commune de Souamaâ, à l’est de Tizi Ouzou, n’est pas concerné par le gel. C’est ce qu’a affirmé Belbaki Abderahim, directeur de l’industrie et des mines à Tizi Ouzou, interrogé par nos soins.

Il ajoute que le dossier poursuit son cheminement administratif au niveau du ministère de l’Industrie. L’étude est finalisée et celle de la répartition des permis de lotir est en cours, souligne notre interlocuteur. Le responsable relève l’importance de la réalisation d’un tel projet pour le secteur de l’industrie et déplore les oppositions qui ont été signalées. Il rappelle dans ce sillage que les opposants disposent d’un jugement datant de l’ère coloniale, alors que le terrain de plus de 370 ha est classé comme étant un bien de l’Etat.

Belbaki souligne toutefois que «les meilleures décisions seront prises en temps opportun afin de trouver des solutions à ce problème», sans aller dans le détail. Il confirme par ailleurs la création de quatre nouvelles zones d’activités à Tizi Ouzou. Elles sont localisées à Fréha sur une superficie de 57 ha, Timizart 36 ha, Draâ El Mizan 21 ha, et enfin Tizi Ghenif 24 ha. Elles viendront s’ajouter aux 16 zones d’activités déjà existantes dans la wilaya.