Huit troupes théâtrales se disputeront les prix mis en jeu durant la semaine théâtrale au cours de cette semaine par l’association Tamkadbout de la commune d’Aït Bouadou, au sud de Tizi Ouzou. Il s’agit des troupes de l’association Tigjdit de Larbaâ Nath Iraten avec la représentation Yugurten et celles d’Iferhounen avec la pièce Tata Batata. Le 19 juin en soirée ce sont les troupes de Yakourène et de Taqarbouzt de la wilaya de Bouira qui présenteront respectivement Tawrent n Tiherchi et Targit Umazigh. Le 21 juin, ce sera au tour des troupes Numidia d’Oran et de la troupe Imghi d’Iferhounen avec l’œuvre intitulée Aghervaz. Le 22 juin, L’association Tifrit de Béjaïa interprétera la pièce Tagelda. Quant à la troupe d’Aït Ouaneche des Ath Zmenzer, elle présentera au public une œuvre théâtrale intitulée Seg Wasmi Ur Tefri At Assa.

A signaler que d’autres représentations seront également produites hors concours, il s’agit de la pièce Yena Yi Jeddi de la coopérative Machahu d’Iferhounèn. L’association d’Aïn Zaouïa jouera, quant à elle, la pièce Hassan Amaggad et le groupe du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou interprétera Ahitus.

A la cérémonie de clôture de la semaine théâtrale qui interviendra le 23 juin, il est prévu la remise des prix et des diplômes aux troupes lauréates et aux participants. A signaler que le coup d’envoi de cette semaine théâtrale a été donné par le président de l’APW de Tizi Ouzou en présence de nombreux élus locaux et nationaux et d’un public nombreux. Rappelons que ces soirées théâtrales, dédiées cette année aux deux acteurs Sami Allam et Ouabdsalam Fadhila, sont organisées par l’association Tamkadbout et l’APC d’Aït Bouadou en collaboration avec l’APW, la direction de la culture et le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou.