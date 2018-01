Six forêts récréatives en projet

Réagissez

Six forêts récréatives seront aménagées et mises en valeur dans la wilaya de Tizi Ouzou, avons-nous appris auprès de la direction locale du tourisme et de l’artisanat. Ces projets seront réalisés dans les communes de Tizi Ouzou, Azazga, Aït Agouacha et Boghni.

Selon les responsables du secteur, ces espaces seront dotés d’infrastructures de loisirs et de services, dont des restaurants, des buvettes ainsi que des aires de jeux pour enfants. Afin de sauvegarder la beauté de ces sites, l’aménagement se fera en équipements à structures légères et non en béton, a-t-on précisé. Leur exploitation sera confiée à des investisseurs privés, dont l’activité projetée doit être en adéquation avec le cahier des charges et l’autorisation d’usage, indique un cadre de la direction du tourisme.

Dans leur plan d’action, les responsables du secteur planchent également sur la réhabilitation des infrastructures de montagne situées dans les localités de Boghni, Yakouren et Ath Yenni. La réhabilitation de l’hôtel El Arz (Tala Guilef) et la remise en l’état du télésiège de la station de ski sont ainsi au programme. La réouverture de cet hôtel réanimera à coup sûr le tourisme de montagne dans cette localité. Les hôtels Tamgout (Yakouren) et Le Bracelet d’argent (Ath Yenni) bénéficieront eux aussi de travaux de réhabilitation et de modernisation engagés par les pouvoirs publics depuis l’été dernier.