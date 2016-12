Réagissez

Des dizaines de travailleurs de l’éducation nationale à Tizi Ouzou ont répondu, mardi dernier, à l’appel du Syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de ce secteur pour tenir un sit-in devant le siège de la wilaya.

Les protestataires ont remis au wali une plate-forme de revendications afin de la transmettre à la ministre de l’Education nationale. «Nous demandons la révision de l’article 09/02 relatif à la gestion de l’argent des œuvres sociales, fonds destiné à aider les couches les plus défavorisées, au lieu de l’inverse, comme c’est le cas présentement», nous dira le président du bureau de wilaya de ce syndicat, Mohand-Arezki Hallou.

Ce dernier explique que «les travailleurs demandent également des augmentations de salaire et des primes, notamment celle du rendement, tout en mettant fin à l’injustice dont nous sommes victimes de la part des directeurs d’établissement», clame-t-on sur place. «Les corps communs et les ouvriers professionnels de l’éducation nationale demandent à la ministre de dégager deux postes permanents des corps communs, à l’instar de ceux accordés aux écoles primaires, aux CEM et aux lycées, en vue de participer à la gestion de l’argent des œuvres sociales», ajoutent les protestataires.