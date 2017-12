Réagissez

Une campagne de sensibilisation sur les dangers du gaz et de son utilisation est lancée depuis lundi dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Elle est organisée par la Société de distribution du gaz et de l’électricité du centre (SDC), avec la participation de la Protection civile, de Naftal, ainsi que ceux de la direction du commerce au niveau de plusieurs agences de Sonelgaz à travers les différentes localités. Le coup d’envoi a été donné à partir de la placette de l’ancienne mairie dans la ville de Tizi Ouzou, où des stands ont été dressés afin d’accueillir et informer le public.

La campagne a pour but de limiter les accidents relatifs à l’utilisation du gaz enregistrés chaque année à la même période.

Les éléments de la Protection civile ont effectué depuis le début de la saison hivernale 17 interventions pour des cas d’asphyxie, dont 10 au monoxyde de carbone. Un décès a été déploré, alors que 30 autres personnes ont été secourues, d’après le bilan des mêmes services présenté à l’occasion. La nécessité d’une vérification régulière du matériel de chauffage et des différents autres accessoires utilisés a aussi été soulignée.