La direction de la Protection civile et la Conservation des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou organisent depuis une semaine une campagne de sensibilisation contre les incendies qui ravagent chaque année des centaines d’hectares de terres boisées et provoquent des dégâts humains et matériels.

Plusieurs régions classées à risque d’incendie de forêt seront visitées par les animateurs de cette action de proximité qui intervient à la veille de la saison estivale. Pour les responsables de la direction de la Protection civile de Tizi Ouzou, «l’information et la sensibilisation du citoyen sur le comportement et la conduite à tenir, avant, pendant et après le sinistre, demeurent l’une des meilleures actions à entreprendre pour l’implication de la population d’une manière efficace et la promotion de la culture du risque dans la société».

La wilaya de Tizi Ouzou a connu durant l’été 2017 des feux d’une intensité rare provoquant la mort d’un habitant à Aït Yahia Moussa et la destruction d’habitations, d’oliveraies et de plusieurs élevages qui constituaient une source de revenu pour les villageois de ces contrées rurales, à l’instar d’Aït Yahia Moussa et Draâ El Mizan.

Echaudée par l’ampleur du sinistre vécu l’année dernière, l’administration a mis en place les moyens de lutte nécessaires pour parer à d’autres catastrophes. Ainsi, la Protection civile de la wilaya s’est dotée en décembre 2017 d’une seconde colonne mobile.

Celle-ci consiste en un dispositif supplémentaire composé de quatre véhicules tout-terrain, d’un camion-citerne, d’une ambulance médicalisée, ainsi que d’une cinquantaine d’agents d’intervention. La Protection civile dispose de 22 colonnes mobiles opérationnelles totalisant près de 10 000 hommes et 222 engins de lutte.