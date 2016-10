Réagissez

Une journée de sensibilisation contre la rage a été organisée, jeudi dernier, à l’auditorium du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou par la direction des activités médicales et paramédicales de cette structure hospitalo-universitaire.

L’activité, préparée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage, a regroupé de nombreux jeunes médecins et de spécialistes dans le domaine de cette maladie, qui sévit non seulement en toutes saisons de l’année, mais plus fréquemment aux périodes de printemps et de l’été.

Ouverte par le directeur du CHU, cette activité de prévention a été lancée sous un thème ambitieux d’aboutir, à l’avenir, à «zéro décès par la rage» dans la wilaya. Pour cet objectif, les organisateurs se disent s’appuyer sur les «priorités à éduquer et vacciner» en vue de réussir à éliminer, pourquoi pas, cette maladie mortelle pour l’humain et frappant souvent des enfants.

Au cours de la rencontre, la plupart des jeunes médecins et les professeurs en la matière ont axé leurs communications sur les risques de contamination des humains par des animaux à sang chaud, vecteurs de la maladie, les «négligences» dans la consultation médicale à temps lorsqu’une personne, souvent de jeunes enfants, est griffée par une bête portant le virus de la rage, encore à l’état d’incubation qui peut durer plusieurs mois.

Certains intervenants ont insisté sur les principaux animaux à risque, plaçant en premier l’origine de la transmission de la rage sur les chiens et les chats errants, en plus d’autres bêtes domestiques (bovins, équidés…), susceptibles d’être contaminés à l’insu des propriétaires, par de potentiels vecteurs sauvages.

Dans la même communication, l’on a noté aussi que, depuis 2014, le singe est introduit dans la liste des animaux à risque potentiel de porter la rage. Aussi, les nombreux professeurs, jeunes médecins et paramédicaux ayant pris part à cette rencontre de lutte contre ce fléau mortel, ont insisté sur la nécessité de vacciner périodiquement les bêtes domestiques, de consulter d’urgence les services sanitaires les plus proches en cas de griffures ou de morsures d’animaux (domestiques ou errants).