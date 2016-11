Réagissez

Les stagiaires de l’Ecole paramédicale de Aïn El Hammam, à 50 km au sud-est de Tizi Ouzou, ont organisé, lundi dernier, au sein de leur établissement, une journée de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein.

Encadrés par les enseignants, les apprenants ont réussi leur activité dans une salle comble, où l’on distinguait des stagiaires, le personnel et les fonctionnaires de l’hôpital mitoyen. Les différents orateurs invités à cette rencontre qui a duré toute la journée ont insisté sur la prévention du cancer du sein qui ne doit pas être une fatalité. «Dépistée à temps, au premier ou au deuxième degré, la maladie est guérissable», insistent les intervenants.

Les témoignages de deux femmes qui ont eu à faire face à la maladie ont été suivis avec attention et les larmes aux yeux de certains spectateurs. Une jeune sage-femme, guérie du cancer, parlera du courage dont doivent s’armer les femmes atteintes du cancer du sein et qui doivent suivre un traitement long et fastidieux mais avec la guérison au bout. Elle insistera sur le soutien actif de son entourage au cours du traitement de sa maladie.

«C’est 80% de la guérison», ajoute-t-elle. Auparavant, un intervenant avait souligné le rôle de la prévention ainsi que celui des infirmiers qui doivent tenir un langage que doit comprendre la malade. Bien qu’organisée par de jeunes élèves, cette journée a eu le mérite de sensibiliser les femmes présentes qui, lors des débats, se sont informées sur les symptômes de la maladie que toute femme doit prendre au sérieux.