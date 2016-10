Réagissez

Un séminaire sur l’autisme aura lieu demain et après-demain au siège de l’APW de Tizi Ouzou.

Cette rencontre de deux jours est organisée par l’Association des handicapés et leurs amis (AHLA) de Bouzeguène, ainsi que l’Association des émigrés de cette région installés en Europe (Bouzeguène-Europe). Pour les organisateurs, cette rencontre est attendue pour «conclure le cycle de formations qui s’est déroulé au printemps dernier à Bouzeguène».

Des communications seront présentées par cinq intervenants, spécialistes des pathologies liées à l’autisme. Ainsi, Florence Valade, directrice de l’école française Ulysse, qui prend en charge les enfants autistes, Sophie Gandillot, psychologue clinicienne, Ulrik Helmeg, orthophoniste, Nora Bouaziz et Taieb Ferradji pédopsychiatres, présenteront des communications sur «L’intégration scolaire des enfants autistes, le développement psychologique de l’enfant et les bilans psychologiques dans l’autisme, le bilan orthophonique de l’enfant autiste, et l’examen psychiatrique de l’enfant».

Pour sa part, Dr Ferradji organisera une session spéciale sur «Les troubles envahissants du développement et leur repérage à l’école pour les médecins scolaires». En Algérie, selon les spécialistes, environ 80 000 enfants sont atteints de troubles autistiques. L’hôpital psychiatrique Fernane de Oued Aïssi prend en charge près de 1500 autistes des wilayas de Tizi Ouzou et des régions voisines, comme Bouira, Boumerdès et Béjaïa.