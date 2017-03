Sécurité routière : La gendarmerie lance une brigade mobile

Réagissez

Une brigade de sécurité routière (BSR) sera créée dans la wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé le colonel Idir Mahmoudia, commandant du groupement de la gendarmerie, lors d’une conférence de presse qu’il a animée lundi dernier.

Opérationnel dès l’été prochain, cet escadron, composé d’une centaine de motards, aura pour mission de traquer les comportements dangereux des automobilistes. L’objectif principal assigné à cette nouvelle brigade d’intervention est de réduire les accidents de la circulation, notamment sur le «tronçon de la mort», entre Tadmait et Azazga (RN12). Durant l’année 2016, 78 personnes sont décédées et 606 autres ont été blessées dans 348 accidents de la circulation survenus sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué le colonel Mahmoudia. En 2015, il a été enregistré 397 accidents ayant fait 36 morts et 741 blessés. Les infractions au code de la route relevées par les effectifs de la gendarmerie, durant l’année 2016, ont trait principalement à l’excès de vitesse et aux dépassements dangereux. Ces infractions ont été à l’origine de 322 accidents, a tenu à préciser le même responsable.

Plus de la moitié des accidents, soit 53,16%, ont eu lieu sur des routes nationales, contre 28% sur des chemins de wilaya. Le réseau routier de la wilaya est le plus long au niveau national, avec quelque 5000 km pour un parc automobile estimé à 323 936 véhicules, a souligné le conférencier.

Par ailleurs, le commandant de la gendarmerie a révélé que ses troupes seront renforcées «prochainement» par une section de sécurité et d’intervention (SSI), spécialisée dans la lutte contre la criminalité.