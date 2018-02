Secteur de l’emploi : 12 340 contrats de travail aidé en cinq ans

Réagissez

Des milliers de jeunes diplômés arrivent chaque année sur le marché du travail. Les mécanismes mis en place par l’Etat pour créer de l’emploi peinent à endiguer le phénomène du chômage qui touche les jeunes.

Le nombre de postes de travail permanents créés durant l’année 2017 est très loin de la demande qui se chiffre à plusieurs milliers. Le directeur de l’emploi de Tizi Ouzou, Aouci Mustapha, questionné à propos du bilan de ses services durant l’exercice écoulé, dira : «En 2017, dans le cadre du DAIP (Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle), nous avons créé1882 postes de travail, dont 1798 employés ont été permanisés.

Depuis 2013 à ce jour, il a été créé 12 340 emplois. L’Etat a soutenu les entreprises créatrices d’emploi par une enveloppe financière totale de 48,4 milliards de centimes.» Le directeur de l’emploi précisera : «Dans le cadre de l’ANEM, 15 866 postes de travail ont été créés et 19 891 projets ont été financés. Dans le dispositif Ansej, lancé en 1996, 51 543 emplois ont été créés à ce jour.

Dans le cadre de la CNAC, ce sont 18 873 postes de travail qui ont vu le jour et 19 891 projets financés.» «Les promoteurs Ansej/CNAC ont bénéficié de 20% des projets lancés par l’Etat à Tizi Ouzou, soit 307 marchés, d’une valeur de 98,7 milliards de centimes, confiés à cette catégorie d’employeurs», a informé ce même responsable.

Le taux de chômage reste important auprès des milliers de diplômés qui sortent chaque année de l’université, des centres de formation professionnelle et des instituts. La wilaya de Tizi Ouzou recèle pourtant des potentialités importantes et de nombreux atouts qu’il convient d’exploiter afin de créer de l’emploi et de la richesse.