Secteur de l’éducation : Plus de 190 établissements scolaires sans encadrement

Le secteur de l’éducation, dans la wilaya de Tizi Ouzou, souffre d’un important déficit en matière d’encadrement au sein des établissements scolaires.

La direction de l’éducation a, en effet, recensé plus de 190 établissements scolaires dépourvus de directeur ou de proviseur. Ces responsables ont, pour le plus grand nombre d’entre eux, fait valoir leur droit à la retraite, souligne Ahmed Lalaoui, directeur du secteur de l’éducation, intervenant mercredi dernier à l’occasion de la session ordinaire de l’APW consacrée à la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle, en plus du vote du budget primitif de l’année 2018.

Il y a au total 73 CEM et plus de 90 écoles primaires qui fonctionnent sans directeur, souligne le responsable, ajoutant que le nombre de proviseurs manquant à l’appel dans les lycées est de 73. Il explique que la direction de l’éducation est contrainte de nommer des censeurs ou des surveillants généraux comme intérimaires, en attendant l’organisation de concours pour la nomination et le recrutement des directeurs.

Le problème de manque important de directeurs dans les écoles aux quatre coins de la wilaya a, pour rappel, fait réagir des parents d'élèves dès le premier jour de la rentrée des classes.

C’est le cas au village Taourit Adene, dans la commune de Mekla, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. Les parents d’élèves ont fait boycotter le premier jour de la rentrée à leurs enfants, afin de dénoncer la non-affectation d’un directeur à l’école primaire du village Sadoudi Rabah. Ce déficit en matière d’encadrement perdure à ce jour au sein de cette école.