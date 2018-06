Réagissez

Une enveloppe de plus de 86 milliards de centimes est requise pour l’aménagement et l’ouverture au public de huit nouvelles plages dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Selon le directeur du tourisme, Rachid Gheddouchi, les études d’aménagement de ces nouvelles plages ont été établies. Le budget sollicité auprès du ministère de tutelle permettra de lancer les opérations nécessaires à ces aménagements. Il s’agira notamment de la réalisation des accès, de la mise en place des postes de sécurité, des postes pour la Protection civile, ainsi que des blocs sanitaires et autres équipements indispensables pour rendre ces plages attractives et sécurisées.

Ces plages non autorisées à la baignade accueillaient chaque année de nombreux baigneurs et des noyades y ont été malheureusement enregistrées. La wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement huit plages autorisées à la baignade. Elles sont réparties entre Azeffoun et Tigzirt, villes côtières de la wilaya. Elles enregistrent chaque année une importante affluence des estivants.

La fréquentation de ces plages a dépassé durant la saison estivale écoulée les 14 millions de personnes, selon les chiffres communiqués par les responsables du secteur.

Une affluence encore plus importante est attendue cette année, d’où la nécessité de mettre à la disposition des estivants de nouveaux espaces aménagés. Les festivités pour l’ouverture officielle de la saison estivale auront lieu cette année le 25 juin au niveau de la plage Le Caroubier à Azeffoun, selon le directeur du tourisme.