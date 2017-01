Routes fermées en haute montagne

Réagissez

Dimanche matin, la quasi-majorité des routes de la région de Bouzeguène (70 km à l’est de Tizi Ouzou) se sont retrouvées bloquées par la neige. Les déplacements étaient rendus très difficiles entrainant la fermeture des établissements scolaires. Les engins des différentes communes de la daïra ont été mobilisés avec le soutien du chasse-neige du service des travaux publics ainsi que des engins du domaine privé pour ouvrir les principaux axes routiers.

Cependant, en plus des difficultés enregistrées dans les déplacements, le courant électrique qui a été coupé depuis le début de la matinée n’a été rétabli qu’en début d’après-midi. Une tension s’est tout de même installée au niveau des boulangeries dont certaines ont baissé rideau très tôt. Seules les boulangeries qui disposent de groupes électrogènes ont pu continuer à travailler.

A noter que la routes au col de Chréa, limite territoriale entre Bouzeguène et Ifri Ouzellaguène, ainsi que celui de Chellata et le sommet de Tiguidjewth, limite territoriale avec la commune d’Illoula Oumalou, culminant à plus de 1700 m d’altitude, sont fermés à la circulation.