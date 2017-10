Réagissez

L’opération de collecte de fonds initiée par les habitants de Tillilit, un village de la commune de Aïn El Hammam, a été clôturée ces derniers jours, apprend-on des villageois, qui remercient, à l’occasion, «tous ceux qui ont contribué à sa réussite». Pour faire face aux frais médicaux très élevés de leur concitoyen Arab Aït Saâdi, malade chronique nécessitant des soins à l’étranger, une seule solution s’offrait à eux: Faire appel à la générosité des habitants de toute la wilaya.

Les jeunes n’avaient pas cessé de sillonner les routes et les agglomérations jusqu’aux plus petits hameaux, à la recherche de donateurs. «Un travail de fourmi», disent-ils. Il a fallu beaucoup de sacrifices à ces «collecteurs» qui sortaient de bonne heure pour ne rentrer parfois qu’au crépuscule. Mais il fallait, disent-il, relever le défi. Les villageois résidant à Tillilit viennent d’accomplir leur part de la mission qui leur est dévolue. Les émigrés du village, quant à eux, sont chargés du second volet de cette opération, dont l’issue se déroulera de l’autre côté de la Méditerranée. Ils doivent, comme ils l’avaient promis, prendre en charge le patient dès son arrivée en France. Arab n’attend plus maintenant que ses papiers pour voyager. Les citoyens de la localité l’attendront pour le voir revenir guéri.