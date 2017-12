Réagissez

Plus de 35,61 millions de mètres cubes d’eau, issus des ressources souterraines, sont mobilisés, chaque année, dans la wilaya de Tizi Ouzou, et ce, par la réalisation des forages dans les communes d’Imsouhal, Iferhounène, Illilten, Assi Youcef, Ouacifs, Abi Youcef, Aït Ouabane et Illoula Oumalou, a-t-il été souligné lors de la journée scientifique sur les potentialités en eau du Djurdjura, organisée, jeudi dernier, à l’auditorium du campus de Hasnaoua, à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO).

Il s’agit d’une information donnée par M. Aït Ramdane, responsable à la direction des ressources en eau de la wilaya de Tizi Ouzou, qui a ajouté également que la capacité des ressources en question s’élève à 103 millions m3/an. De son côté, le chef du laboratoire des eaux de l’UMMTO, Malek Abdeslam, a estimé que le volume d’eau, qui est emmagasiné dans les monts du Djurdjura, ne pourra dépasser 600 millions de mètres cubes.

Il indique, à ce sujet, que «la masse calcaire dans cette chaîne montagneuse n’est pas aussi importante pour contenir plus de 600 millions m3. Nous avons présenté l’état des connaissances sur les potentialités du Djurdjura sur la base des résultats des études menées réellement sur le terrain par nos équipes et nos partenaires», a expliqué le même chercheur. Notons que cette journée scientifique a regroupé des chercheurs, enseignants, étudiants et ingénieurs exerçant dans le domaine.