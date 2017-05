Réagissez

La production halieutique dans la wilaya de Tizi Ouzou ne dépasse pas les 1500 tonnes/an pour une demande annuelle de 5000 tonnes.

Pour une gestion transparente de la commercialisation du poisson, selon les normes en vigueur, la direction de la pêche compte mettre en service deux halles à marée aux ports de Tigzirt et Azeffoun. «Nous devons produire davantage pour innonder les marchés et faire baisser le prix du poisson, en mettant le cap sur l’aquaculture», dira le directeur local de la pêche et des ressources halieutiques, Bélaïd Abdelafid, lors d’une conférence de presse tenue mardi dernier. Dans ce sens, il a annoncé l’installation d’une quinzaine de fermes d’ici 2020. La wilaya de Tizi Ouzou dispose de deux zones d’activité aquacoles au niveau de Sidi Khaled et de Talwahcht, dans la daïra de Tigzirt. La première, d’une superficie de 2 ha, située dans la commune d’Iflissen, est réservée à la conchylicuture (élevage de coquillages), alors que celle de Mizrana (15 ha) est destinée à une aquaculture mixte. Deux projets conchylicoles attribués sur la zone d’activité de Sidi Khaled ont déjà leur titre de concession. Le premier, entré en exploitation en décembre 2016, a produit à ce jour 1200 kg de moules, alors que le second est en cours de réalisation.

Dans le cadre du programme de développement du secteur, trois projets pionniers de production de corail, de roches vivantes et de sériole, seront prochainement lancés, a révélé, en outre, M. Bélaïd. Ils seront réalisés dans la zone d’activité aquacole de Talwahcht, dans la commune de Mizrana (Tigzirt). Lors de cette rencontre avec la presse, le directeur de la pêche a évoqué également l’organisation, ce samedi, de la 5e édition de l’opération «Ports et barrages bleus». L’objectif recherché est de réunir les conditions de réussite des différentes campagnes de production halieutiques et continentales, à travers la préparation des outils de production et la valorisation des infrastructures sectorielles de base (ports, barrages…).