Rentrée perturbée à Mekla

Dans la région de Mekla, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, la rentrée des classes n’a pas eu lieu aux écoles primaires Yanina Ali, de Chaïb et Sadoudi Rabah, de Taourirt Aden, et ce, suite au boycott décidé par les parents d’élèves pour dénoncer les conditions de prise en charge des élèves scolarisés dans ces deux établissements. A Chaïb, c’est la vétusté de la cantine qui a soulevé l’ire des protestataires. «La structure en préfabriqué ouverte il y a 25 ans est délabrée et ne répond pas aux normes de sécurité et d’hygiène. L’amiante menace la santé des 190 élèves scolarisés dans cet établissement. Les autorités concernées ont été saisies par écrit à plusieurs reprises depuis plusieurs mois, mais rien n’a été fait pour la construction d’une nouvelle cantine.

Les requêtes adressées au chef de daïra, au président de l’APC et à la direction de l’éducation de Tizi Ouzou sont restées sans suite. C’est pour cette raison que l’association des parents d’élèves a décidé de boycotter cette rentrée scolaire», nous a déclaré un membre de cette association. Au village Taourit Adene, les parents d’élèves déplorent la non-affectation d’un directeur à l’école primaire Sadoudi Rabah. «Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans une école dépourvue de directeur. La direction de l’éducation doit remédier à ce problème dans les plus brefs délais», déplore un autre membre de l’association des parents d’élèves. Notons que pour cette rentrée scolaire 2017-2018, la direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou fait état de 19226 élèves inscrits en première année, 16507 en préscolaire, 65606 dans le moyen et 36091 dans le secondaire.