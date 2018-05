Réagissez

A l’occasion du mois de Ramadhan 2018 qui a débuté jeudi, la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a mis en place un dispositif de sécurité pour «parer à toute forme d’atteinte à la sécurité et la tranquillité des personnes».

C’est ce qu’a indiqué la cellule de communication de ce corps de sécurité dans un communiqué transmis à la rédaction de notre bureau régional. Parmi les mesures qui seront prises à compter de ce jeudi, le déploiement des forces de police de manière à couvrir en permanence l’ensemble des secteurs et assurer les besoins de sécurité sur le terrain.

La prévention des actes de délinquance par la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées, la sécurisation des lieux de regroupement les plus fréquentés par le public, notamment au niveau des marchés, stations de voyageurs, les lieux de culte et les salles de spectacles qui abriteront les soirées culturelles, seront également renforcés, durant ce mois.

La sûreté de wilaya annonce par ailleurs l’élaboration d’un dispositif de régulation du trafic automobile, avec pour objectif de sensibiliser les usagers de la route et lutter contre les infractions génératrices d’accidents, a-t-on indiqué de même source.