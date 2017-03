Rencontre sur les maladies en milieu scolaire

Réagissez

Initiée par l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) d’Iferhounene, une réunion regroupant les dentistes de la région s’est tenue, mercredi dernier, à l’Institut de formation paramédicale de Aïn El Hammam, à 50 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou. Ce séminaire, auquel ont assisté une douzaine de dentistes, en plus des médecins et des infirmiers de l’EPH, avait pour thème «La santé bucco-dentaire en milieu scolaire». Plusieurs conférenciers se sont succédé pour traiter de sujets ayant trait au thème du jour, aussi importants que «La carie dentaire : évolution et prévention» et «Les maladies fréquentes en milieu scolaire».Nous retiendrons de la fiche- conseil qui nous a été remise que «la carie dentaire est un problème majeur de santé publique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS ) la classe parmi les dix maladies chroniques les plus communes. Elle touche aussi bien l’adulte que l’enfant». La carie évolue en quatre stades qui sont : la destruction de l’émail, la dentine agressée, atteinte de la pulpe et enfin formation d’un abcès. Des recommandations qui s’adressent aux élèves des établissements scolaires sont énoncées dans un autre document.