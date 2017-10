Remise des prix le 15 octobre

Réagissez

La commission chargée de l’environnement, de l’hygiène et de la santé de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou vient de terminer la visite des 78 villages inscrits au concours du village le plus propre, portant le nom du défunt P/APW, Rabah Aïssat.

Lors des sorties sur le terrain, la commission attribue des notes sur tout ce qui a trait à la propreté des voies et places publiques, les sources et les fontaines, les lieux de culture et les monuments et aussi la gestion des déchets, le compostage et le tri sélectif. Chaque membre de la commission remplit une fiche de notation pour chaque village visité.

A présent, les fiches de notation sont mises sous scellés et déjà transmises à un huissier de justice qui établira le classement des postulants et déterminera les huit premiers villages les plus propres de la wilaya.

Rappelons que lors de l’édition de 2016, 73 villages avaient participé au concours. Six villages ont été primés. Boumessaoud, dans la commune d’Imsouhal, s’est distingué en remportant le premier prix de 8 millions de dinars. Le village Aourir, dans la commune d’Akbil, s’est classé 2e et a eu la somme de 7 millions de dinars. Il est à préciser que pour cette 5e édition, le nombre de villages lauréats passera à huit.

Ils auront des subventions allant de 3 à 8 millions de dinars. Rappelons que l’annonce des résultats du concours se fera le 15 octobre prochain, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.