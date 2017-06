Réagissez

Pas moins de 246 dossiers d’investissement touristique ont été introduits auprès des services de la wilaya, dont 28 sont en cours, avons-nous appris du directeur local du tourisme, Rachid Ghedouchi.

Ce programme ambitieux, dont l’objectif est de relancer le secteur dans cette wilaya aux grandes potentialités, comprend notamment la réalisation de huit nouveaux établissements hôteliers, des auberges et un parc aquatique, qui seront réceptionnés en 2017. En outre, 97 promoteurs sont en attente d’obtention d’un permis de construire et 122 autres ont déposé une demande de terrain pour l’implantation de leurs investissements, a indiqué le même responsable.

Avec ces nouvelles réalisations, le secteur du tourisme renforcera la capacité d’accueil actuelle, qui est de 1788 lits, et assurera des emplois permanents et saisonniers pour les jeunes chômeurs de la Kabylie maritime. La région, qui enregistre chaque été un flux de pas moins de 10 millions d’estivants, entre ceux qui fréquentent les plages ou ceux qui visitent les différentes fêtes artisanales, connaît un déficit en matière d’hébergement.

La commune de Tigzirt ne dispose que de quatre hôtels d’une capacité totale de 250 lits. Cela reste bien évidemment insuffisant pour répondre à la forte demande des estivants qui choisissent cette ville balnéaire comme destination pour leurs vacances. Le même calvaire est vécu à Azeffoun où l’on compte seulement 4 petits hôtels non classés.

Selon les indications fournies par le directeur du tourisme, le nombre total de lits mobilisés pour cette saison est estimé à 10 000, dont 6880 disponibles au niveau des établissements touristiques et 3000 mis à profit dans le cadre de la formule d’accueil chez l’habitant qui connaît une réelle réussite depuis quelques années dans les régions côtières de Tigzirt et d’Azeffoun.

Une enveloppe de plus de 11, 496 millions de dinars a été mobilisée par la wilaya de Tizi Ouzou au profit des communes côtières dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2017 qui battra son plein après le Ramadhan. M. Ghedouchi a révélé, par ailleurs, un projet d’aménagement de huit nouvelles plages au niveau des deux villes côtières de Tigzirt et d’Azeffoun, pour lesquelles les études ont été achevées.

S’agissant de l’opération de réhabilitation des six hôtels de la wilaya, Lalla Khedidja, Le Belloua, Le Bracelet d’argent, Tala Guilef, Amraoua et Tamgout, M. Ghedouchi, nous dira que les travaux sont lancés pour l’ensemble de ces structures. La wilaya de Tizi Ouzou, qui a été classée parmi les principales régions sur lesquelles repose la nouvelle stratégie de relance et de développement de l’industrie touristique en Algérie, dispose d’un trésor naturel enviable (tourisme balnéaire, climatique et touristique) à même de la réorienter vers l’une de ses vocations : le tourisme.