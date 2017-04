Réagissez

L’opposition au passage du gazoduc destiné à l’alimentation des villages de la commune d’Aït Zikki en gaz naturel a été levée, lundi dernier, en fin d’après-midi, suite à un accord qui a été conclu entre les différentes parties. Un bureau d’études a été, en effet, diligenté par la wilaya pour effectuer des relevés techniques pour le nouveau tracé du gazoduc, en présence de Sonelgaz, de la DMI et des responsables du village de Taourirt, qui avaient conditionné la levée de l’opposition à l’éloignement de la conduite de gaz de la source naturelle d’eau potable. Un procès-verbal souscrivant l’accord a été rédigé au niveau de la daïra, puis signé par les représentants du village de Taourirt et par ceux de la coordination des comités de village d’Aït Zikki. Ce PV stipule que l’opposition au passage du gaz est levée, entraînant, de fait, la fin du blocage des institutions publiques opéré par les villageois d’Aït Zikki depuis 9 jours, entre autres, l’APC d’Aït Zikki, la daïra, Sonelgaz et la recette des impôts de Bouzeguène. Les résultats techniques seront communiqués aux parties concernées, dimanche prochain, alors que la reprise des travaux se fera la semaine d’après, soit le 16 avril prochain.

Est-ce à dire que c’est vraiment le bout du tunnel d’une longue série de blocages opérée par de nombreux villages de Bouzeguène et d’Illoula Oumalou, depuis 2014, année du lancement du projet de raccordement au gaz de la commune d’Aït Zikki ?