Les conduites d’adduction vétustes sont à l’origine de beaucoup de déperdition d’eau. Les travaux en cours de réhabilitation de 180 km, tous diamètres confondus, permettront de réduire les fuites et améliorer le service public.

C’est ce qu’a indiqué le directeur de wilaya des ressources en eau, lors de son intervention à l’APW. Trois opérations de réalisation de 872 km de réseau de distribution sont en cours, en vue de doter les villages dépourvus, ou bien ceux pour lesquels les réseaux existants avaient été conçus en bornes fontaines, ce qui a permis la mise en service de réseaux de 69 villages, a-t-il fait savoir.

Le programme actuel a permis aussi la réalisation de 29 nouvelles chaînes pour les différentes localités de la wilaya, pour un total de 1045 km de conduite, 90 réservoirs d’une capacité totale de 54 750 m3 et 40 stations de pompage. Actuellement, 20 chaînes d’AEP sont mises en service, a-t-il ajouté. D’autres sont en cours de réalisation avec des taux d’avancement appréciables, selon le même responsable. Il s’agit des chaînes de Tirmitine et d’Aït Khelili. En plus de cela, la DRE dispose d’un programme de réalisation et équipement de 66 forages à travers la wilaya.

Par ailleurs, un programme de captage de 68 sources est en cours. Pour mobiliser d’autres ressources hydriques, l’Etat a inscrit au profit de la wilaya un programme portant sur la réalisation de 4 nouveaux barrages à Souk N’Tleta, Sidi Khelifa, Bouhachi et Aïn Zaouia. Hormis le barrage de Souk N’Tleta, dont les travaux ont atteint un taux appréciable malgré un retard de 36 mois, les autres projets butent sur le problème des oppositions, même pour la réalisation des études.