Des portes ouvertes ont été organisées...

La direction de la formation professionnelle veut donner un nouveau souffle aux métiers du terroir.

Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Tizi Ouzou veut réhabiliter les métiers ancestraux qui tendent à disparaître.

Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage des arts traditionnels de Boukhalfa est l’un des principaux pôles dédiés à l’artisanat. Opérationnel depuis les années 1980, il est l’un des trois établissements du genre en Algérie.

D’une capacité d’accueil de 250 places pédagogiques, dont 100 en internat, le centre a mis en place tous les moyens humains et matériels en prévision de la rentrée des stagiaires prévue le 25 septembre prochain. Des journées portes ouvertes y ont été organisées du 6 au 8 du mois courant. L’objectif recherché par les responsables du secteur au niveau de la wilaya à travers cette activité est de faire connaître les offres de formation du centre.

Il s’agit aussi d’attirer plus de jeunes vers ces filières en voie d’extinction dans une région riche. Poterie, vannerie, céramique, sculpture sur bois, couture, tissage traditionnel, toute une panoplie d’objets et de produits réalisés par les mains expertes des apprentis ont été exposés aux visiteurs qui posaient des questions aux conseillers d’orientation et d’enseignement du centre sur les modalités d’inscription mais surtout sur les chances d’intégrer le monde du travail après leur formation.

L’engouement est réel, notamment de la part de la gent féminine, plus encline à ces métiers du terroir, qui, dans un passé récent, faisaient vivre des centaines de familles en Kabylie. L’on annonce également la relance, dès cette rentrée, de la sculpture sur bois et de la ferronnerie d’art à partir de février 2017. Le centre prévoit, en outre, d’encadrer au village Iguerssafène (Idjeur) des tisseuses de tapis traditionnels qui ont émis le vœu de renouer avec cette activité ancestrale.

Dans le souci de donner un nouveau souffle à l’art traditionnel, la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, a créé trois pôles de formation professionnelle dédiés exclusivement aux métiers de l’artisanat dans les communes de Maâtkas (poterie), Ath Yenni (bijou) et Ath Yahia (tapis berbère). Selon la DEFP, ces pôles constitueront des espaces d’apprentissage, de rencontres et de promotion, par le biais de la formation, des métiers liés à l’artisanat traditionnel dans la wilaya de Tizi Ouzou.

«Ce sont des espaces d’apprentissage et de rencontres destinés à promouvoir, par le biais de la formation, les métiers liés à l’artisanat traditionnel dans notre wilaya. De la poterie de Maâtkas, au tapis d’Ait Hichem, en passant par le bijou d’Ath Yenni, notre attention doit se focaliser sur des actions de formation pour la préservation de ces arts et permettre également aux futurs diplômés une meilleure insertion dans le circuit économique», a-t-on indiqué à la direction de la formation et de l’enseignement professionnels.