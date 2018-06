Récolte de cerises : Une production en baisse de 30%

Réagissez

Le rendement cette année d’un hectare de cerisaie va sensiblement baisser dans la wilaya de Tizi Ouzou selon la Direction des services agricoles (DSA), qui prévoit des récoltes ne dépassant pas les 24 quintaux à l’hectare alors qu’elle en a enregistré 34qx/ha lors de la précédente campagne. La production de cerises connaîtra ainsi une baisse considérable estimée à plus de 30% par rapport à l’année dernière. Un total de 15 720 quintaux est attendu cette année alors que la saison dernière s’est achevée avec 22 800 qx récoltés.

D’après Lathmas Mohamed Yahiaoui, chargé de l’arboriculture à la DSA, les conditions climatiques variables enregistrées dans la région ces dernières semaines et qui étaient marquées par d’importantes pluies, du vent et de la grêle ont eu un impact négatif sur les cerisaies abîmant le fruit et détruisant une grande partie de la production. La saison promettait pourtant d’être exceptionnelle, selon les agriculteurs. La répercussion de cette baisse de la production est attendue sur les prix de la cerise au niveau des étals. Les prix affichés actuellement dépassent les 1 000 DA le kilogramme, même chez les marchands ambulants. La baisse de la production de la cerise pourrait même avoir pour conséquence l’annulation des fêtes qui lui sont dédiées. Les éditions qu’organisent chaque année en cette période les communes de Larbaâ Nath Irathen et Iboudrarene (le village Aït Allaoua) risquent en effet d’être compromises, apprend-on de la direction des services agricoles.

La wilaya de Tizi Ouzou recèle une importante culture de cerise avec une superficie totale de 760 ha et près de 133 460 plants. Cette culture s’est développée aux quatre coins de la wilaya, notamment à Larbaâ Nath Irathen, avec une superficie de 110 ha de cerisaies. D’autres localités produisent ce fruit très prisé par les consommateurs, comme Illilten (66ha), Iferhounen (52ha), ou encore Aït Oumalou, Aït Aggouacha et Beni Aïssi avec chacune une superficie plantée de 50ha. Depuis le lancement au milieu du mois de mai dernier de la récolte des cerises dans la wilaya, 980 quintaux ont été cueillis sur une superficie de 70 ha, soit un taux d’avancement de près de 10% de la campagne, selon les mêmes services.