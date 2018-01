Rassemblement des souscripteurs AADL 2

Réagissez

Des souscripteurs au programme de logements location-vente, AADL 2 ont organisé, samedi dernier un rassemblement au niveau de la placette du musée de la ville au chef-lieu de Tizi Ouzou pour «réclamer une fois de plus le lancement des travaux pour la réalisation de ces logements». L’action qui a coïncidé avec d’autres mouvements de protestation similaires initiés dans plusieurs wilayas du pays a eu lieu à l’appel de la coordination nationale des souscripteurs à l’AADL2.

Des dizaines de personnes ont pris part au rassemblement ayant duré toute la matinée.

Les protestataires qui ont souscrit à ce programme depuis 2013 déplorent en plus du retard dans la concrétisation des projets «un manque de transparence et le peu d’informations relatives notamment au programme AADL en cours de réalisation, mais aussi aux sites choisis pour recevoir les nouveaux programmes, ou encore au nombre exact de souscripteurs enregistrés», dira Saliha Djouahar, représentante de la coordination. Elle ajoute que le ministre de l’habitat a été saisi à maintes reprises par la coordination afin de recevoir ses représentants et discuter de la situation du programme «mais sans suite», dira-t-elle.