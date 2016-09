Réagissez

A la suite d’une mesure de saisie du véhicule utilitaire appartenant à un jeune promoteur Ansej (Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes), dans la wilaya de Tizi Ouzou, d’autres promoteurs soutenus par le Collectif d’appui à la microentreprise (Came), ont tenu, hier, un sit-in de protestation devant l’antenne de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) du chef-lieu de wilaya.

Les jeunes entrepreneurs ont dénoncé les mesures de rétorsion envers les nouveaux promoteurs qui n’ont pas pu rembourser à temps leurs dettes. Reçus par le directeur de l’agence locale de la BEA, les délégués des protestataires ont obtenu l’engagement des responsables concernés de restituer le véhicule au jeune promoteur.

Avec la solidarité du Came de la wilaya de Tizi Ouzou, de nombreux promoteurs dans le cadre de l’Ansej, CNAC et Angem, avaient recouru ces dernières années au gel des remboursements des crédits bancaires, des prêts non rémunérés (PNR), obtenus par le biais des mêmes dispositifs, ainsi que le paiement des impôts et des cotisations sociales à la Casnos, rappelle-t-on.