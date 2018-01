Rassemblement des anciens maintenus du service militaire à Tizi Ouzou

Réagissez

Plusieurs centaines de personnes ont répondu, hier, à l’appel du bureau de wilaya du Conseil national des soldats de la décennie noire pour un rassemblement à Tizi Ouzou.

Il s’agit des maintenus du service militaire entre l’année 1992 et 1996 pour une période supplémentaire allant jusqu’à six mois et imposée par les besoins de la lutte contre le terrorisme. Ils sont d’ailleurs connus sous le nom de soldats 18+6.

L’action d’hier a eu lieu à la place de l’avenue Abane Ramdane, à la sortie est de la ville des Genêts, où les manifestants se sont regroupés pendant toute la matinée. «Notre mobilisation est pour la reconnaissance de nos sacrifices au service de la nation au temps du terrorisme», dira un des manifestants. Les doléances restent les mêmes que celles proclamées à l’occasion des différents mouvements initiés jusque-là à travers le territoire national.

La plateforme de revendications des manifestants se résume en 12 points distincts. Le premier vice-président du conseil de wilaya, Hocine Djellali, cite en premier lieu l’activation des textes réglementant le droit à la pension, notamment la loi n°13-03 du 20 février 2013 modifiant et complétant l’ordonnance n°76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires.

Il ajoute que les soldats de la décennie noire 18+6 demandent également leur reconnaissance et leur réhabilitation comme ayant contribué à la sauvegarde des acquis de la nation, conformément à l’article 44 de l’ordonnance 01-06 datant du 27 février 2006 portant application de la charte pour la paix et la réconciliation nationales. Dix autres revendications sont portées à l’attention du ministère de la Défense. Il s’agit des droits et avantages relatifs à la couverture sanitaire et une assurance sociale complète réclamés au profit des «maintenus» ainsi qu’à leurs ayants droit. Hocine Djellali précise par ailleurs que la wilaya de Tizi Ouzou compte près de 10 000 éléments maintenus au service militaire durant la même période.