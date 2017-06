Ramadhan : 114 PV adressés aux commerçants

Réagissez

Les services de contrôle de la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou ont dressé 114 procès-verbaux (PV) suite à des infractions relevées au niveau des différents commerces pendant les dix premiers jours du mois de Ramadhan. 64 PV concernent les pratiques commerciales et les 50 autres sont relatifs à la répression des fraudes, nous a indiqué le directeur du commerce de la wilaya, Kada Adjabi, ajoutant que ce travail est intervenu entre le 26 mai et le 4 juin. Le responsable souligne que les principales infractions relevées sont liées notamment au défaut d’hygiène, au non-respect des conditions de conservation des produits alimentaires, ou encore à l’absence d’affichage des prix pour les produits proposés à la vente.

Il est à noter que pas moins de 80 brigades sont mobilisées durant le mois du jeûne pour veiller au respect des règles et pratiques commerciales.