L’Appel de la montagne est le titre que Lounès Ghezali, l’enfant de Tigzirt (Tizi Ouzou), a donné à son roman, édité en ce début de l’année 2018 chez la maison Richa Elsam de Draâ Ben Khedda.

Un roman qui incite à une lecture accrocheuse, tant l’ouvrage est «aéré» avec un récit décrivant les dernières décennies de la colonisation de l’Algérie par la France. La misère, le mépris, l’indifférence et autres hostilités devant les drames et les dénuements frappant les foyers.

De fil en aiguille, Lounès Ghezali relate toutes ces péripéties s’étalant sur des années, avant d’aboutir à des cas, d’abord individuels, se révoltant contre l’ordre établi de l’administration coloniale, puis des groupes entiers pour lutter contre l’omerta instaurée.

D’un hors- la-loi à un autre, que cette administration pousse, par le biais de ses valets locaux et villageois en leur organisant des vols, voire des meurtres, tout en répandant contre eux des accusations absurdes, inventées, contre toute personne ne se soumettant pas à la règle de gestion coloniale, celle-ci finit, dans l’imprévu, par encaisser tous les effets boomerang.

Dans son récit, l’auteur narre l’épopée de Mouloud Bacemi, le premier personnage de son roman, et premier hors-la-loi qui gagne le maquis avec son groupe, puis celle du second personnage, Ali Hendi, qui finit lui aussi par rejoindre le premier révolté et épouser sa cause, finalement commune pour tous.

C’est dans les maquis des montagnes de Kabylie que l’anxiété de Ali Hendi, habituellement seul face à ses tourments crées par l’administration coloniale, qu’il retrouvera la paix de l’âme, à l’orée de la Révolution de Novembre 1954… Vendu au prix public de 500 DA chez les libraires, L’Appel de la montagne, de Lounès Ghezali, un jeune auteur qui a à son actif un autre récit intitulé le Rocher de l’hécatombe, suscite un vrai plaisir à la lecture de ses 52 pages.