Protestation devant le siège de la wilaya

Ils étaient des dizaines de personnes à protester avant-hier, devant le siège de la wilaya, pour «dénoncer leur élimination de la liste des bénéficiaires de logements sociaux» affichée depuis octobre 2016. Cette action est organisée après plusieurs démarches. La liste initiale totalisait 2180 bénéficiaires. Après la protestation des souscripteurs ayant contestés la dite liste, une commission pour étudier les recours a été formée.

Toutefois, déclare-t-on, lors du tirage au sort effectué la semaine dernière, 352 bénéficiaires ont appris qu’ils sont éliminés par la dite commission. Un manifestant déplore : «J’étais sur la première liste et je viens d’apprendre que la commission a décidé de m’éliminer sans donner la moindre explication. J’habite toujours avec mes parents dans un F2 à la cité Kadi et que je suis père de deux enfants. Nous demandons aux responsables concernés de me donner des explications, car je ne possède ni un terrain nu à bâtir, ni un logement en mon nom et en plus ma fiche de paie n’est que de 22.000 DA». Un autre protestataire regrettera aussi «le tirage au sort soit fait d’une manière irrégulière et opaque.

La nouvelle liste n’est pas affichée. Le chef de cabinet du wali qui nous a reçus jeudi dernier ne nous a pas convaincus. Nous exigeons des explications sur notre disqualification par la commission des recours».

A rappeler que la première liste affichée depuis plus d’une année comptait 2 180 bénéficiaires, mais a été revue à la baisse par la commission des recours qui a éliminé 352 postulants, dénonce-t-on.