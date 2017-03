Secteur des travaux publics et du transport à Tizi Ouzou

Projets en souffrance

Des gares en attente de trains

Les projets structurants inscrits au profit de la wilaya de Tizi Ouzou sont peu nombreux, et ceux qui sont lancés accusent un retard criant.

La modernisation et l’extension de la ligne ferroviaire Thenia-Tizi Ouzou et son électrification jusqu’à Oued Aïssi, sur une distance de 50 km, est toujours inachevée.

On rappelle que le taux d’avancement des travaux est de 83%. Son ouverture, annoncée à plusieurs reprises, est à chaque fois reportée.

Ce projet, dont le coût est de 63 milliards de dinars, selon les déclarations des responsables, comprend plusieurs ouvrages d’art : 19 ponts-rails, 8 ponts-routes, 9 viaducs et 4 tunnels. Six gares et une halte à Boukhalfa font partie de ce projet. Lors de sa dernière visite dans la wilaya, le ministre des Transports a insisté pour commencer les essais dès le 1er avril et mettre en service cette ligne à la mi-avril. Les engagements seront-ils tenus ? La réalité du terrain est plutôt autre. Pour ce qui est des projets de lignes ferroviaires Draâ El Mizan-Dellys, sur 60 kilomètres, et Oued Aïssi-Tamda, vers Azazga, sur 25 km, elles sont toujours au stade des études. En matière de projets autoroutiers, la pénétrante vers l’autoroute Est-Ouest sur une distance de 48 kilomètres, dont le budget est de plus de 50 milliards de dinars, lancée en mars 2014, n’est qu’à 35% d’avancement, constate-t-on.

Le projet du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou sur 7 km bute toujours sur des oppositions et différentes autres contraintes. Quelques pylônes sont visibles dans la ville. Depuis 2013, année de son lancement, le chantier a atteint un taux d’avancement des travaux de 35%. A ce rythme, il faut encore attendre 8 ans pour que la ligne soit livrée. Ce nouveau moyen de transport par câble, allant de la gare multimodale vers Rdjaouna, coûtera 490 milliards de centimes. Cette ligne comprend 8 stations, 80 cabines et 30 pylônes.





Hocine Aït Iddir