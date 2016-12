Réagissez

De nombreux chantiers pour le raccordement des villages au réseau de gaz naturel sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Les entreprises en charge des travaux ont suspendu leur activité faute de paiement. Elles n’ont pas perçu leur dû depuis le mois de mai dernier. C’est ce que révélait, mercredi, Djamel Hami, président de la commission Aménagement du territoire et transports à l’APW de Tizi Ouzou, à l’occasion de la session ordinaire de l’Assemblée de wilaya.

Il indiquera que la Société de distribution de l’électricité et du gaz du Centre (SDC) cumule une dette de plus de 250 milliards de centimes qu’elle devra verser aux 85 entreprises intervenant pour la concrétisation de son programme en cours de réalisation. La même source soutient qu’avec cette situation et l’arrêt des chantiers aux mains de ces entreprises, pas moins de 1500 travailleurs sont pénalisés, en plus des citoyens privés du gaz en cette période hivernale. Il a d’ailleurs interpellé le wali afin de se pencher sur le problème et tenter de trouver une solution pour régler le contentieux.

Pour rappel, la SDC avait lancé depuis quelques mois une large opération de recouvrement de ses créances, notamment auprès des APC. Il est à noter que le programme en cours de réalisation à Tizi Ouzou avoisine les 70 000 branchements sur un réseau de plus de 1600 km, lit-on dans le rapport d’avancement des travaux du gaz et de l’électricité.

La SDC note aussi le nombre total des foyers raccordés au réseau du gaz naturel représentant 77% des foyers reliés au réseau électrique. Elle compte sur le programme en cours de réalisation afin d’atteindre un taux de plus de 90%, mais, pour cela, il faudra que les situations financières soient assainies et que les travaux reprennent sur les chantiers.