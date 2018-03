Projet du barrage de Souk Tléta : 43% d’avancement des travaux

Réagissez

Pour augmenter la capacité de mobilisation des ressources hydriques, il a été inscrit la réalisation de quatre barrages hydrauliques à l’indicatif de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit du barrage de SoukTléta, dans la commune de Draâ Ben Khedda, Bounachi (Mekla), Zaouïa (Makouda) et Sidi Khelifa (Azeffoun).

«Des propriétaires terriens empêchent le bureau d’études de travailler. Nous avons essayé d’expliquer et de sensibiliser, en vain. Les pourparlers ne sont pas interrompus afin de débloquer la situation. S’agissant du barrage de Sidi Khelifa, d’une capacité de 22 millions de mètres cubes, il est attribué à l’ERTHB Haddad avec une entreprise turque, pour un délai de réalisation de 40 mois. Ce projet coûtera 8,4 milliards de dinars. Il y a aussi le barrage de Bounachi, d’une capacité de 21 millions de mètres cubes, son étude est achevée, il est en attente d’inscription», conclut le directeur de l’hydraulique.

Parmi ces quatre projets, seul celui de Souk Tléta, d’une capcité de 198 millions de mètres cubes, est en réalisation. Le directeur de l’hydraulique de la wilaya de Tizi Ouzou, Hameg Rachid, questionné à ce sujet, a indiqué : «Ce projet est à présent à 43% d’avancement. Il a connu un retard de 37 mois à cause des oppositions des propriétaires terriens réclamant des indemnisations et des recasements. Le coût du barrage a d’ailleurs grimpé à 17,5 milliards de dinars. La fin des travaux est prévue pour décembre 2019.» Concernant les trois autres projets de barrages, le même responsable dira que celui de Zaouïa, situé sur l’oued Stita, est retardé par des oppositions. Même l’étude est à l’arrêt.

Le programme des six stations d’épuration dégelé

Les projets portant réalisation de six stations d’épuration pour protéger le barrage de Taksebt viennent d’être dégelés. L’annonce nous a été faite par le directeur de l’hydraulique.

«Le gouvernement a décidé la levée du gel sur plusieurs projets relevant des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’hydraulique. Notre secteur a donc bénéficié du dégel des six stations d’épuration conçues pour protéger le barrage de Taksebt».

Les stations d’épuration d’Irdjen, Ouacif, Ouadhias, Aïn El Hammam et Mechtras seront donc réalisées. D’un budget de 5,5 milliards de dinars, le programme est confié à l’Office national de l’assainissement (ONA). «Le démarrage des travaux est prévu dans trois mois, car les études sont disponibles et les choix de terrain déjà effectués», fera savoir le même responsable.

Au sujet de la station d’épuration au niveau du pôle Imlel, dans la commune d’Azazga, le taux d’avancement des travaux est estimé à 80 %. Ce n’est pas le cas pour le chantier d’Oued Falli, dont le taux d’avancement des travaux n’est actuellement que de 20%, après plus de 4 ans du lancement du projet. Des oppositions et le déplacement de la ligne électrique haute tension qui survole l’assiette sont à l’origine de ce retard, signale-t on.

A. I. H.