Réagissez

Le projet d’hôpital lancé à Ouadhias, à quarante kilomètres au sud de Tizi Ouzou, tarde à être achevé. Engagé en mai 2014, le délai initial de réalisation du projet était de 28 mois.

Le maire des Ouadhias, que nous avons questionné à ce sujet, a répondu : «Le taux d’avancement des travaux n’est que de 55%. Nous appelons les responsables concernés et l’entreprise réalisatrice à accélérer la cadence des travaux pour son achèvement et sa mise en service. Cet EPH de 60 lits est nécessaire à l’amélioration de la prise en charge sanitaire des malades de la région.»

Il a précisé que cette structure sera dotée de quatre spécialités de base et d’un plateau technique de haute technologie. Des moyens nécessaires à la prise en charge efficiente des malades dans une région qui compte 70000 habitants. A signaler que le secteur de la santé publique à Ouadhias est en souffrance. La polyclinique sise au chef-lieu de daïra nécessite des travaux de réhabilitation et un renforcement en moyens humains et matériels pour assurer des prestations convenables.

Les unités de soins réparties sur les villages ne prodiguent que des soins élémentaires. La population de la daïra des Ouadhias et des localités voisines attend avec impatience l’ouverture de cet établissement hospitalier qui mettra fin à la galère des malades qui continuent d’affluer au CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou. Rappelons que cet hôpital coûtera 128 milliards de centimes.