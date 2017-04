Printemps berbère : Deux jours de fête à Boudjellil

Réagissez

La célébration du 20 Avril 1980 est ancrée dans l’esprit des citoyens de la région, notamment au sein du mouvement associatif. A Boudjellil, dans la commune d’Irdjen (daïra de Larbâa Nath Irathen), à 20 km au sud-est de Tizi Ouzou, c’est la dynamique association culturelle locale Ameziab n-Lehna, ou la source de paix, qui a organisé la célébration de cette mémorable date.

Pour entretenir le souvenir, Ameziab n-Lahna a tracé un programme de deux journées de commémoration, ayant commencé en début de semaine, en ornant ce petit village de ses plus beaux atours, notamment d’une «stèle pour tamazight» et un arc électronique souhaitant la bienvenue à tout visiteur. Avec une propreté resplendissante à laquelle veillent chaque jour les dizaines de jeunes membres de cette association et l’ensemble des habitants, le village Boudjellil a affiché, pendant les deux jours de festivités commémoratives, une image des plus propres et un visage des plus hospitaliers. Cette occasion a permis à l’association culturelle Ameziab n-Lahna de tenir une exposition le long de l’artère menant au cœur du village. Dans les chapiteaux installés pour l’exposition, des auteurs et des poètes n’ont pas cessé de dédicacer leurs ouvrages. L’association a invité plusieurs personnalités pour des témoignages sur les événements d’Avril 1980 et de 2001. C’est le cas de Mohamed Aït Abdellah (un des 24 détenus d’avril 1980). L’activité de Ameziab n-Lahna s’est caractérisée également par la présentation d’une pièce de théâtre, jouée par les jeunes adhérents de l’association et la chorale de Boudjellil, ainsi que par un gala artistique auquel ont pris part de nombreux chanteurs.