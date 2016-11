Réagissez

Durant le mois d’octobre dernier, 344 permis de conduire ont été retirés par les services de la sécurité routière dans la wilaya de Tizi Ouzou, d.

Le bilan mensuel de la police fait également état de 1886 contraventions et 41 mises en fourrière. Les infractions au code de la route relevées par les effectifs de la police de prévention ont trait notamment à l’excès de vitesse, aux dépassements dangereux, au non-respect de stop et à l’utilisation du téléphone portable au volant. Durant la même période, les services de sécurité ont mentionné 49 accidents corporels. Bilan: 2 morts et 45 blessés.

Dans le cadre des actions de sensibilisation initiées par les services de la sûreté de wilaya, 451 opérations de contrôle ont été menées et 4823 automobilistes ont été sensibilisés aux risques routiers, a-t-on ajouté. En 2015, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 408 accidents de la circulation ayant causé la mort de 22 personnes et 189 blessés. Pour la période indiquée, il a été relevé 17 849 contraventions, 3585 retraits de permis, 318 mises en fourrière et 170 flashages par radar.