Portes ouvertes sur l’ANEM

L’agence de wilaya de Tizi Ouzou de l’emploi, dépendant de l’ANEM, a organisé, jeudi dernier, au centre culturel d’Azazga, une journée

d’information sur les contrats de travail accordés aux jeunes. Les différentes formules d’emploi, notamment le CTA (contrat de travail aidé), le CFE (contrat de formation-emploi), ainsi que la Name (nomenclature algérienne des métiers-emplois) ont été vulgarisées à cette occasion. Les représentants de nombreux organismes publics invités par les initiateurs de cette rencontre ont tenu à expliquer un tant soi peu les avantages que les organismes de l’Etat apportent aussi bien aux jeunes demandeurs d’emploi qu’à leurs employeurs, et ce, qu’ils soient du secteur public ou du privé.

Le représentant de l’Awem Tizi Ouzou avoue cependant qu’il existe, il est vrai, des employeurs du secteur privé qui abusent dans le renouvellement des contrats de préemploi afin de continuer à bénéficier de la contribution de l’Etat, au lieu de permaniser leurs employés, engagés dans ce cadre et ayant acquis de l’expérience. Mais pour cela, il existe aussi des services de contrôle, à l’image de l’inspection du travail. Le représentant de l’Anem a insisté sur le contrat de formation-emploi (CFE) que l’Etat prend en charge à raison de 60% de son financement au profit des jeunes demandeurs de travail.

A l’issue de cette formation, dont la durée ne doit pas dépasser les six mois, l’employeur doit s’engager à prendre le stagiaire pour, au moins, un minimum de 12 mois de travail. La représentante de la Casnos a appelé les commerçants, les transporteurs, agriculteurs, artisans, les membres des fonctions libérales, etc. à déclarer leurs activités fiscales et assurer leurs cotisations annuelles, qui sont obligatoires, pour permettre à la caisse de recouvrer ses dettes et qu’elle puisse à son tour les redistribuer aux cotisants et leurs ayants droit.

Elle rappelle que la mesure d’exonération des pénalités expirera le 31 décembre prochain et exhorte dans ce sens tous les cotisants à profiter de cette mesure pour se faire établir un échéancier de paiement afin d’obtenir une exonération totale des pénalités.

A noter que les organisateurs de la rencontre ont également invité des promoteurs ayant réussi dans leurs activités avec les divers dispositifs mis à leur disposition par l’Etat. Néanmoins, ils étaient

très peu nombreux à répondre à l’invitation.