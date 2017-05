Réagissez

La direction de la culture poursuit son programme de réalisations...

Le musée régional des arts et de la culture et le théâtre de plein air devront être livrés dans les prochains mois et renforceront les infrastructures culturelles de la wilaya.

Le secteur de la culture à Tizi Ouzou va bientôt être doté d’infrastructures d’envergure qui viendront atténuer le déficit enregistré, avec pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel. Parmi ces projets figure le musée régional des arts et de la culture. Il est en réalisation au boulevard Stiti et a atteint un taux de réalisation de 70%. Sa livraison est prévue pour le premier trimestre 2018, selon la directrice de la culture, Nabila Goumeziane.

«Actuellement, le taux d’avancement des travaux de réalisation du musée régional des arts et de la culture de Tizi Ouzou est à 70% et nous allons essayer de le livrer au cours du premier trimestre de l’année prochaine», dira-t-elle, ajoutant qu’«il s’agit d’un acquis pour le secteur et d’un projet d’envergure, dont le but est la promotion ainsi que la sauvegarde du patrimoine culturel local». Le musée, d’une architecture originale, sera doté, entre autres, d’une bibliothèque, d’une salle d’expositions et d’une salle de lecture, rappelle la responsable. Le projet a été lancé en réalisation il y a un peu plus de trois ans et sa livraison a été dans un premier temps annoncée pour la fin de l’année 2016.

Ce projet viendra s’ajouter aux deux musées que compte la wilaya, à savoir celui du Moudjahid et le Musée de la ville. Le théâtre de plein air est un autre projet annoncé par le secteur de la culture. D’une capacité de 1000 places, le projet constitue une extension de l’ancien théâtre de verdure implanté à proximité de la maison de la culture Mouloud Mammeri. Des espaces pour la promotion de l’activité culturelle y sont réalisés, comme la galerie d’art et d’exposition.

Le taux d’avancement des travaux a atteint les 95% et l’infrastructure devra très prochainement abriter des présentations théâtrales et différentes autres animations. La directrice de la culture estime d’ailleurs que son ouverture est «imminente» et devra se faire dans les semaines à venir. L’investissement de la direction de la culture touche aussi le volet du septième art, avec notamment le programme de réhabilitation de la salle de cinéma Djurdjura, dont le taux d’avancement est de 75%.

Nabila Goumeziane soutient ainsi que son ouverture au public interviendra avant la fin de l’année en cours. La directrice souligne par ailleurs que les efforts sont actuellement concentrés sur l’achèvement des projets en cours de réalisation, puisque des opérations, dont les études sont quasiment prêtes, sont touchées par le gel des investissements publics.

C’est le cas notamment des projets de salle de spectacle de 3 000 places, de l’institut de formation musicale et du conservatoire de musique prévus à Oued Falli, au sud de la ville de Tizi Ouzou. La responsable met aussi l’accent sur la décentralisation des différentes activités culturelles qui «ne doivent plus se concentrer uniquement au niveau du chef-lieu de wilaya mais concerner les moindres recoins de la wilaya. Un travail qu’on encourage avec la réalisation des infrastructures et le soutien aux associations», dira-t-elle.

Des infrastructures sont ainsi prévues au niveau des communes et même des villages. Six salles de lecture et trois bibliothèques communales à Tigzirt, Illilten et Beni Douala sont actuellement achevées, soutient la directrice, ajoutant que 20 autres bibliothèques rurales font partie du programme à réaliser, en plus de propositions comme celles de quatre maisons de la culture à Aït Yenni, Draâ El Mizan, Azeffoun et Ouacifs.