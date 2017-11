Plusieurs projets concernés par le dégel

Réagissez

La wilaya de Tizi Ouzou a, pour rappel, bénéficié de l’inscription de plusieurs projets structurants depuis la première visite de l’ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en 2013.

Il s’agissait, entre autres, de 6 hôpitaux publics hospitaliers (EPH), d’une clinique Mère-enfant et aussi d’un nouveau CHU. Au début de la crise financière de 2015, qui a vu les recettes financières du pays diminuer, lesdits projets ont tous été gelés. Toutefois, ces derniers jours, des déclarations émanant du premier responsable du secteur de la santé à Tizi Ouzou, sur les ondes de la radio locale, ont fait état du dégel de l’ensemble des projets d’EPH et de la clinique Mère-enfant.

Cette déclaration n’a pas été clairement confirmée par le wali de Tizi Ouzou, questionné par les journalistes locaux lors des festivités du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, lors de sa visite à Yakouren, se contentant de dire : «Un certain nombre d’opérations seront dégelées dans les secteurs de la santé, de l’hydraulique et de l’éducation. Une liste d’opérations importantes à dégeler a été établie et sera transmise au Premier ministre. Dans les jours ou les semaines à venir, bon nombre d’opérations gelées seront relancées», conclura le wali de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, une subvention d’équipement de 283 milliards de centimes, destinée aux communes de la wilaya de Tizi Ouzou, a été allouée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Cent vingt milliards sont destinés à la réhabilitation des chemins communaux, 8 milliards à l’acquisition de 10 camions-citernes, 5,4 milliards pour l’achat de 15 tracteurs avec citernes tractables, 42 milliards à la réalisation et à la mise à niveau de 10 stades communaux, 6,7 milliards à la réhabilitation et à l’achèvement de trois salles de sport pour les communes de Tirmitine et Tigzirt.

Dans le même cadre, 5 salles de sport seront réalisées à Draâ Ben Khedda, Ouaguenoune, Aïn El Hammam, Akbil et Illoula Oumalou, pour un montant de 13,7 milliards. 200 km de pistes agricoles seront ouverts dans un programme doté d’une enveloppe de 30 milliards de centimes. L’aménagement de 380 km de pistes agricoles sera financé à hauteur de 30 milliards. Par ailleurs, le secteur de l’hydraulique est concerné par la réalisation d’un réservoir d’eau de 500 m3 et l’aménagement des sources naturelles, ainsi que du réseau de distribution de l’AEP au niveau des villages de la commune d’Illilten.

Enfin, 20 milliards de centimes sont affectés à la réalisation et à l’aménagement de l’éclairage public à travers plusieurs communes de la wilaya. Ces opérations, si elles sont maintenues par les pouvoirs publics, vont atténuer les difficultés endurées par les populations locales à travers la wilaya, notamment celles des zones rurales.