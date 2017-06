Réagissez

L’opération «Solidarité Ramadhan 2017» s’est soldée depuis son lancement par la distribution de 21 914 couffins destinés aux familles nécessiteuses dans la wilaya de Tizi Ouzou, rapporte la direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) dans un rapport arrêté au 6 juin et relatif au suivi de cette opération à travers les différentes localités.

L’action a été lancée plusieurs jours avant le début du moins de Ramadhan au niveau des APC qui ont à charge la distribution des colis alimentaires. Plus de 30 000 familles sont recensées par la DASS sur les listes assainies des bénéficiaires. Les mêmes services soulignent que l’opération au sein des restaurants Rahma a permis la distribution d’un total de 23 907 repas depuis le début du mois de Ramadhan. 36 restaurants assurent désormais le service à travers la wilaya dans le cadre de ces actions de solidarité. La DASS souligne toutefois dans son rapport que deux autres restaurants ont fait l’objet de fermeture pour non-respect des règles d’hygiène.T