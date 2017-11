Réagissez

Après Fouillis écologiques publié en 2007, Mohamed Amara, ingénieur forestier, récidive avec un autre ouvrage, Jeux écologiques, une œuvre dans le même registre, qui est exposée au Salon international du livre d’Alger (SILA).

Ce livre, résultat d’une année de travail méticuleux, voudrait répondre à beaucoup de questions relatives à tout ce qui entoure le monde écologique dans sa constitution faunistique et floristique et plus loin encore, la biosphère, qui complète tout notre milieu. Jeux écologiques est consacré exclusivement à l’écologie et explique d’une manière ludique l’importance de sauver notre écosystème. Par des jeux intelligents qui s’adressent tout autant aux enfants qu’aux adultes, l’auteur vise à faire prendre conscience à l’opinion publique du péril qui menace la flore et la faune et à travers elles, toute l’humanité.

L’auteur voudrait susciter des actions de défense et de protection de l’environnement. A travers ses recherches, nous comprenons mieux les menaces qui pèsent sur notre environnement, mettant en cause la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique. Dans l’introduction de son ouvrage, Mohamed Amara insiste beaucoup sur le rôle d’un environnement sain sur la vie de l’homme : «La biodiversité constitue un héritage naturel précieux.

Elle représente les différentes formes de vie trouvées sur terre, de la plus simple à la plus complexe. Plus un milieu accueille un grand nombre d’espèces (faune et flore), plus sa diversité biologique est élevée. La diversité des milieux naturels de notre pays se traduit par une grande richesse de la flore et de la faune sauvage. Pour les aimer et les protéger, il est nécessaire de les connaître.» Cet ouvrage parcourt les différents aspects qui entourent notre environnement.

Il donne les informations nécessaires à la compréhension des questions de notre milieu. De nombreux exercices laissent une large part à la réflexion personnelle. Mohamed Amara a mis en jeu plus de 600 mots propres à la vie animale et aux plantes, une trentaine de définitions, des fouillis et un glossaire de près de 250 mots. Mohamed Amara organisera demain une vente dédicace au SILA au stand des éditions El Amel. L’auteur compte reverser 20% du produit de la vente pour les activités d’intérêt général de son village, Ihitoussène. Prix du livre : 250 DA.