Participation au tournoi international de Nantes

Une délégation de jeunes footballeurs de l’USM Draâ Ben Khedda (14 joueurs de la catégorie des poussins et 14 autres des benjamins), accompagnés de six encadreurs et de Kamel Belhocine, chef de la délégation, s’est envolée mardi dernier pour Nantes (France).

Partis pour prendre part au traditionnel tournoi international des jeunes organisé chaque année au même mois dans cette commune de l’ouest de la France, les jeunes sportifs de l’école de football de l’Union sportive de Draâ Ben Khedda auront à disputer auparavant au Stade de France des matchs amicaux avec des équipes de la même catégorie du Paris Saint-Germain (PSG). La prise en charge de la délégation de l’ex-Mirabeau est assurée par Lounes Oukrine, un ancien footballeur de l’USM DBK, aujourd’hui résidant en France. «La participation de l’école de football de l’USMDBK au tournoi international de Nantes a été initiée comme action d’encouragement au profit de ces enfants, notamment l’équipe des benjamins, classée cette saison comme vice-championne et finaliste de la coupe de wilaya de

Tizi Ouzou», nous apprend cheikh Saïd Merdaoui, entraîneur et formateur au sein de l’école en question.





