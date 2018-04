Partenariat dans la valorisation de la recherche

Réagissez

Pour assurer un accompagnement aux étudiants porteurs de projets innovants désirant mettre sur pied des entreprises à la fin de leur cursus de formation, le recteur de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, le professeur Ahmed Tessa, a signé, hier, une convention de partenariat avec la directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet), le docteur Nedjoua Demmouche-Mounsi.

Cet accord de partenariat vise, selon les deux responsables, à mener un travail de coopération notamment dans les travaux d’étude, de recherche et de développement technologique, de formation, de perfectionnement et de recyclage, entre autres. Il s’agit aussi de faire des échanges de connaissances et de compétences techniques et scientifiques et de l’étude en commun de projets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation économique à travers la création de startups. «Notre objectif, à travers ce partenariat, est d’accompagner aussi l’UMMTO pour la création de son incubateur», a souligné Mme Demouche.

De son côté, le Pr Tessa a mis l’accent sur les efforts fournis par l’UMMTO dans l’optique de se rapprocher davantage du milieu extérieur. Il cite, en outre, la convention signée avec l’Ansej pour assurer des formations avec les étudiants porteurs de projets, et ce, en tenant compte des règles du Bureau international du travail (BIT). «Nous voulons placer le maximum de nos étudiants dans des entreprises et créer une sorte de passerelle entre l’université et le milieu socioprofessionnel», a-t-il déclaré, avant de préciser que la maison de l’entrepreneuriat sera installée dans quelques jours à l’université de Tizi Ouzou.