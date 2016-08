Ouverture de stages de formation

Réagissez

Le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou prévoit une série de stages de formation dans différents domaines du théâtre.

Lors d’une conférence de presse organisée dimanche dernier au théâtre, le directeur de cet établissement culturel, Farid Mehiout, a affirmé qu’au total quatre formations sont prévues et devraient être incessamment lancées.

Elles concernent le domaine de «l’actorat, de la mise en scène et de la dramaturgie, notamment». Le responsable explique : «Cela fait partie du plan d’action du théâtre Kateb Yacine pour le deuxième semestre de l’année en cours.»

Cette initiative a suscité la satisfaction des professionnels du théâtre présents lors de la conférence, à l’image de Hamida Aït El Hadj. De son côté, Omar Fetmouche, ancien directeur du théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa estime : «Il y a une véritable sécheresse dans la formation théâtrale.

L’idée d’organiser d’autres stages en direction des jeunes pour les initier au monde du théâtre est à encourager.» La directrice de la culture de wilaya, Nabila Goumeziane, inspirée par la suggestion de ces formateurs dans le cadre des stages prévus, suggère : «Nous prévoyons d’organiser à l’avenir des initiations aux différents domaines du théâtre au profit du large public, mais aussi pour les journalistes. Cela permettra d’encourager la critique du quatrième art.»

La conférence de presse était aussi une occasion pour le directeur du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou de revenir sur un autre projet figurant dans le plan d’action de ce second semestre. Il s’agit de la production de trois nouvelles pièces théâtrales «une en arabe et deux autres en kabyle», souligne-t-il. Boulemhaine est la pièce prévue en langue arabe.

Elle est écrite par Mohamed Adar et dédiée au grand public et «sa mise en scène a d’ailleurs déjà commencé avec la participation de la troupe théâtrale Kateb Yacine», dira-t-il. Ajoutant : «Nous avons mis à la disposition des metteurs en scène tous les moyens humains nécessaires, que ce soit les comédiens ou encore les techniciens, en plus de la salle, afin de faire aboutir ces projets qui nous tiennent à cœur.»

La réalisation des deux autres pièces, Ahitus, pour adultes, de Nourdine Aït Slimane, et Tucbiht n wedfel, pour enfants, mise en scène par Abderrahmane Houche, respectivement en kabyle et en arabe, est prévue dans les prochains jours.

Le directeur du théâtre, faisant le bilan des activités de l’établissement depuis le début de l’année, estime que 54 spectacles pour enfants ont été présentés, 64 pour le public adulte et enfin 332 participations à diverses célébrations à travers les localités de la wilaya. La troupe du théâtre a aussi pris part à 28 spectacles nationaux dans le cadre de ses tournées dans les autres wilayas du pays pour la présentation de son travail sur les planches, souligne le même responsable.