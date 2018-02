Réagissez

Une deuxième maison de l’artisanat a ouvert ses portes dans la commune de Tizi Ouzou. Elle est sise au boulevard Stiti Ali, à proximité de la bibliothèque principale de lecture publique, et vient s’ajouter à l’ancienne structure située au centre-ville.

Le nouvel établissement, mis à la disposition des artisans depuis le début du mois en cours afin de s’y installer, accueille désormais les visiteurs. Trente-sept locaux ont été attribués à des artisans exerçant différentes activités. Selon Abdelkrim Berki, directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Tizi Ouzou, le choix de ces derniers s’est fait grâce au travail d’une commission de wilaya composée notamment de représentants de la direction du tourisme ainsi que de ceux de la CAM.

«200 demandes d’artisans ont été adressées à la commission qui a retenu les dossiers des personnes auxquelles doivent être affectés les 37 locaux sur la base de critères bien définis.

Il était notamment question de faire en sorte que les différentes localités de la wilaya soient représentées parmi les artisans sélectionnés mais surtout que les différents métiers de l’artisanat y figurent aussi», explique le responsable.

Il ajoute que le visiteur pourra ainsi découvrir au niveau de la nouvelle maison de l’artisanat les multiples produits de la vannerie, la poterie, habits et bijoux traditionnels, et la tapisserie entre autres articles du terroir qui font la richesse et la fierté de la wilaya. M. Berki rappelle dans ce sillage que la CAM de Tizi Ouzou a enregistré à ce jour l’adhésion de plus de 12 500 artisans.